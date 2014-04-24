Компания "Платежка" г.Красноярск

Добавлена
10 лет назад
157 просмотров
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  • Обложка.
  • Фирменный бланк, конверт.
  • Коммерческое предложение, листовка.
  • Корпоративные часы, фирменный диск.
  • Наклейка  Крытый каток "Первомайский".
  • Рекламный баннер гоночная трасса «Красное Кольцо».
  • Фирменные футболки  для проведения корпоративных мероприятий.
  • Сувенирная продукция.Фирменный пакет, подушка.
  • Сувенирная продукция.Фирменный брелок, бейсболка, ручка, автомобильный ароматизатор, поздравительная открытка.
  • Визитные карточки, рекламные листовки.
  • Разработка дизайна наклейки на платежные терминалы в сеть пиццерий "Субито".
  • Накладка на платежный терминал (Multima, ТЦ Республика) - разработка дизайна + оклейка накладки.