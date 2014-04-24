Компания "Платежка" г.Красноярск

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Обложка.
- Фирменный бланк, конверт.
- Коммерческое предложение, листовка.
- Корпоративные часы, фирменный диск.
- Наклейка Крытый каток "Первомайский".
- Рекламный баннер гоночная трасса «Красное Кольцо».
- Фирменные футболки для проведения корпоративных мероприятий.
- Сувенирная продукция.Фирменный пакет, подушка.
- Сувенирная продукция.Фирменный брелок, бейсболка, ручка, автомобильный ароматизатор, поздравительная открытка.
- Визитные карточки, рекламные листовки.
- Разработка дизайна наклейки на платежные терминалы в сеть пиццерий "Субито".
- Накладка на платежный терминал (Multima, ТЦ Республика) - разработка дизайна + оклейка накладки.