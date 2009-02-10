Корпоративная и именные визитки

Фирменный стиль
Добавлена
15 лет назад
851 просмотр
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http://kolorytmy.com.ua

Лого разработан другим дизайнером.

Также вместе с фирменным стилем творческой группы "Колоритми" был разработан буклет, сайт и фирменные иллюстрации

Всего 3 набора визиток.

Печать 2-х сторонняя.

Бумага: плайк 220г

Краска и бесцветный лак