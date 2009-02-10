Корпоративная и именные визитки
Фирменный стиль
Добавлена851 просмотр
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лого разработан другим дизайнером.
Также вместе с фирменным стилем творческой группы "Колоритми" был разработан буклет, сайт и фирменные иллюстрации
Всего 3 набора визиток.
Печать 2-х сторонняя.
Бумага: плайк 220г
Краска и бесцветный лак