Логотип для бренду домашнього декору

Для нашого постійного клієнта, власника бренду одягу, який розширює свій бізнес у сферу домашнього декору, ми створили унікальний логотип. Раніше ми вже розробляли для нього візитки, бирки та іншу поліграфічну продукцію, тож цей проект став логічним продовженням нашої співпраці.

Логотип відображає стиль і концепцію нового бренду, гармонійно поєднуючи естетику домашнього затишку та сучасний дизайн. Враховано всі побажання клієнта, щоб створити впізнаваний і стильний візуальний образ, який підкреслить унікальність бренду.