Логотип и фирменный стиль компании Balog Brokerage

Почему именно так?

1. Фирменный знак.

Компания занимается риэлторской деятельностью на столичном рынке недвижимости. Заказчику требовался Знак выделяющийся на фоне многочисленных конкурентов, внушающий уважение и доверие. Исходя из этого. за основу Фирменного знака был взят вензель из начальных букв названия Компании. Cтилизация под «средневековый стиль» довершает общую композицию.

2. Написание логотипа Balog Brokerage.

Для логотипа была специально отобрана и модифицирована одна из существующих шрифтовых гарнитур. Стилистика логотипа подчеркивает достоинства Фирменного знака.

3. Основные цвета — черный и золотисто-палевый, т.к. они хорошо вписываются в общую концепцию. В Фирменном стиле также присутствует орехово-коричневый цвет.

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