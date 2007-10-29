Логотип и фирменный стиль компании KAYESU COCOA

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Почему именно так?
1. Фирменный знак. Эта иностранная Компания занимается производством, покупкой и продажей кофе и какао. Исходя из этого. за основу Фирменного знака был взят колониальный стиль середины 19-го века.
2. Написание логотипа «KAYESU COCOA SARL».
Для логотипа была специально отобрана и модифицирована одна из существующих шрафтовых гарнитур. Стилистика логотипа подчеркивает «колониальность» Фирменного знака.
3. Основной цвет — Красно-коричнеый и палево-желтый, т.к. они хорошо подчеркивают деятельность компании.
Подробный просмотр: www.malikov.net/fsm-html.htm
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