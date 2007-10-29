Логотип и фирменный стиль компании KAYESU COCOA

Почему именно так?

1. Фирменный знак. Эта иностранная Компания занимается производством, покупкой и продажей кофе и какао. Исходя из этого. за основу Фирменного знака был взят колониальный стиль середины 19-го века.

2. Написание логотипа «KAYESU COCOA SARL».

Для логотипа была специально отобрана и модифицирована одна из существующих шрафтовых гарнитур. Стилистика логотипа подчеркивает «колониальность» Фирменного знака.

3. Основной цвет — Красно-коричнеый и палево-желтый, т.к. они хорошо подчеркивают деятельность компании.

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