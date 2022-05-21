Логотип и упаковка для компании Пенные истории

Разработка двух логотипов для одной компании

занимающейся производством снеков для бюджетного и премиум сегмента + разработка дизайна упаковки.

О компании

Компания «Пенные истории» является производителем и прямым поставщиком снеков к пиву. Мы внимательно относимся к развитию дистрибьюторской сети и приветствуем сотрудничество с дистрибьюторскими компаниями. Всегда открыты для партнерских отношений.

Пожелания к проекту:

Использовать персонажа - добродушного мужичка в зрелом возрасте,

логотип не должен быть агрессивным, наоборот должен вызывать симпатию, доверие, лояльность.

Задачи: