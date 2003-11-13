Задача: Разработать айдентику для бренда "LuminaFlora" - компании, специализирующейся на производстве и продаже эксклюзивных цветочных композиций.



LuminaFlora - это бренд, который отражает изящность, роскошь и красоту цветов. Он стремится создать впечатление утонченности, элегантности и волшебства, которое охватывает каждый из их продуктов.

ЦА: Любители и ценители красоты цветов, в поиске эксклюзивных и роскошных подарков. Включает в себя людей среднего и высокого социального статуса.

Желаемые ассоциации: изящность, роскошь, красота, элегантность, волшебство. Использование нежных и элегантных цветов, таких как пастельные оттенки и золотистые тонировки, для передачи ощущения роскоши и утонченности. Использование элементов цветов и лепестков в дизайне, чтобы усилить связь с продуктами бренда. Создать атмосферу магии и волшебства в айдентике бренда.