MEAT ME. Сеть мясных лавок.

ЗАДАЧА: создать систему визуальных коммуникаций в соответствии с отраслевыми современными трендами графического дизайна для сети мясных лавок.

РЕШЕНИЕ: быть «мясным экспертом» – это просто хорошо разбираться в мясе. Быть «мясным гурманом» – это наслаждаться вкусом продукта. Позиционирование MEAT ME – это условное объединение первого и второго. В результате бренд стал «мясным сомелье» - экспертом, который поможет подобрать идеальный продукт именно для вас, с учётом предпочтений и пожеланий.

РАБОТА АГЕНТСТВА: разработка бренда. Создание системы визуальных коммуникаций: типографика, ключевые визуальные идентификаторы, цветовое решение, закономерности использования и построения, организация гайдлайнов.

Подробнее: https://4press.com.ua/clients/117/501/