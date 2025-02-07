Медиакит для Omari.to Дизайн, вёрстка, визуал

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3 месяца назад
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Media-kit omari.to ru (screen).pdf
6 МБ

Этот медиакит разработан для Omari.to – одного из ведущих TikTok-блогеров с многомиллионной аудиторией. Цель – представить личный бренд, ключевые достижения и возможности сотрудничества для партнёров и рекламодателей.

💡 Что сделано:
🔹 Полностью разработан дизайн и вёрстка – стильная, структурированная подача информации.
🔹 Авторские графические элементы – логотип и его вариации, маскот, иллюстрации, пиктограммы, фирменные акценты для визуальной идентичности.
🔹 Чёткая структура и читаемость – внимание к типографике, акцент на данных и удобстве восприятия.

📩 Готова создать медиакиты, презентации и коммерческие предложения, которые работают!