Медиакит для Omari.to Дизайн, вёрстка, визуал

Этот медиакит разработан для Omari.to – одного из ведущих TikTok-блогеров с многомиллионной аудиторией. Цель – представить личный бренд, ключевые достижения и возможности сотрудничества для партнёров и рекламодателей.

💡 Что сделано:

🔹 Полностью разработан дизайн и вёрстка – стильная, структурированная подача информации.

🔹 Авторские графические элементы – логотип и его вариации, маскот, иллюстрации, пиктограммы, фирменные акценты для визуальной идентичности.

🔹 Чёткая структура и читаемость – внимание к типографике, акцент на данных и удобстве восприятия.

📩 Готова создать медиакиты, презентации и коммерческие предложения, которые работают!