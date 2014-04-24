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Образовательный центр "Говорим по-русски".
Фирменный стиль
Добавлена
10 лет назад
119 просмотров
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фриланс
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Лого.
Фирменная визитка, листовка.
Фирменный бланк, конверт, папка.
Дизайн уличного баннера, + дизайн оклейки входной двери и баннерной растяжки над входом в образовательный центр.
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338 КБ
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318 КБ
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925 КБ
Константин Галан
vinil-style
Был
3 года назад
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