Образовательный центр "Говорим по-русски".

Добавлена
10 лет назад
119 просмотров
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  • Лого.
  • Фирменная визитка, листовка.
  • Фирменный бланк, конверт, папка.
  • Дизайн уличного баннера, + дизайн оклейки входной двери и баннерной растяжки над входом в образовательный центр.