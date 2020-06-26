Привет! Я помогу сделать красивое и продающее оформление социальных сетей для вас или вашего бизнеса, а именно: дизайн ленты, постов, историй и иконок для актуального.

Я начинающий дизайнер, поэтому мои цены ниже рыночных, а работаю я для пополнения своего портфолио, поэтому в моих интересах сделать дизайн максимально привлекательным. Срок выполнения работы от 3 до 14 дней в зависимости от объема работы. Цена начинается от 1000 рублей и рассчитывается по смете, в которой вы увидите цену за каждую единицу работы. Буду рада нашему сотрудничеству!