Powerpoint presentation template

Шаблон презентации для бизнеса. Одна из моих минималистичных работ. Это многоцелевой шаблон, разработанный специально для компаний, стартапов, моды, природы, фотографии и ресторанов, отвечающий последним тенденциям дизайна. Полностью и легко настраиваемый, он не требует каких-либо специальных знаний в PowerPoint или Keynote.