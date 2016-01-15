Правовой центр "Артемьев"

Разработка фирменного стиля для юридической компании. Пожеланием клиента было, создание гербовой символики для своей фирмы.

В дополнение к логотипу, были разработаны визитки и бренд-бук.

Основными цветами были выбраны "золотой" и темно-коричневый, подчеркивая официальность и статусность обладателя герба.