Правовой центр "Артемьев"

Добавлена
8 лет назад
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Разработка фирменного стиля для юридической компании. Пожеланием клиента было, создание гербовой символики для своей фирмы.

В дополнение к логотипу, были разработаны визитки и бренд-бук.

Основными цветами были выбраны "золотой" и темно-коричневый, подчеркивая официальность и статусность обладателя герба.