Разработка фирменного стиля и руководства для стри

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3 года назад
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МЫ

- бистро с уличной едой и авторскими соусами по демократичным ценам меню от 150 рублей.

  • Утром - это место для бодрых завтраков
  • Днем - для деловых обедов
  • Вечером - для приятных ужинов
  • Ночью - посиделки с крафтовым пивом и закусками
Нас любят и говорят, что мы готовим одну из самых вкуснейших

ШАВЕРМ - порции более 350 грамм и за самую >низкую цену в городе.

Логотип компании состоит из фирменного знака и текстовой части логотипа.

Фирменный знак состоит из монограммы начальных букв названия компании заключенной в круглую рамку с надписью «еда городских улиц».

Основные цвета бренда: красный, черный, белый

Полный обзор проекта: https://logotipe.com/brandbook_sfm