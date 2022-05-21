Разработка фирменного стиля и руководства для стри

МЫ

- бистро с уличной едой и авторскими соусами по демократичным ценам меню от 150 рублей.

Утром - это место для бодрых завтраков

Днем - для деловых обедов

Вечером - для приятных ужинов

Ночью - посиделки с крафтовым пивом и закусками

Нас любят и говорят, что мы готовим одну из самых вкуснейших

ШАВЕРМ - порции более 350 грамм и за самую >низкую цену в городе.

Логотип компании состоит из фирменного знака и текстовой части логотипа.

Фирменный знак состоит из монограммы начальных букв названия компании заключенной в круглую рамку с надписью «еда городских улиц».

Основные цвета бренда: красный, черный, белый

Полный обзор проекта: https://logotipe.com/brandbook_sfm