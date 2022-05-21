Разработка фирменного стиля и руководства для стри
Добавленанет просмотров
3 года назад
МЫ
- бистро с уличной едой и авторскими соусами по демократичным ценам меню от 150 рублей.
- Утром - это место для бодрых завтраков
- Днем - для деловых обедов
- Вечером - для приятных ужинов
- Ночью - посиделки с крафтовым пивом и закусками
ШАВЕРМ - порции более 350 грамм и за самую >низкую цену в городе.
Логотип компании состоит из фирменного знака и текстовой части логотипа.
Фирменный знак состоит из монограммы начальных букв названия компании заключенной в круглую рамку с надписью «еда городских улиц».
Основные цвета бренда: красный, черный, белый
Полный обзор проекта: https://logotipe.com/brandbook_sfm