Разработка фирменного стиля, логотип, визитка

Что в себя включает брендбук?

Логотип

Фавикон

Визитка

Бланк

Чб и монохромная версия

Сочетание с фоном

Палитра цветов

Паттерн

Показательный пример как нельзя пользоваться logo

Визуализация на бумаге

Визуализация на одежде

Визуализация на сувенирке

Визуализация паттерна

число страниц 20, так же в зависимости от запроса число страниц может меняться.

Нужно для заказа:

Разработка брендбука начинается с разработки логотипа.

Основные вопросы задаются по дизайну лого. Вся последующая информация запрашивается уже по ходу работы.

1. Название Вашей компании

2. Деятельность

3. Слоган (если есть)

4. Цветовая гамма - предпочтения по цветам

5. Предпочтения по шрифтам

6. Примеры логотипов, которые нравятся и НЕ нравятся

7. Где будет размещаться Ваш логотип?

8. В какие сроки необходимо уложиться?

9. Любая дополнительная информация только приветствуется