Разработка фирменного стиля, логотип, визитка

Что в себя включает брендбук?
Логотип
Фавикон
Визитка
Бланк
Чб и монохромная версия
Сочетание с фоном
Палитра цветов
Паттерн
Показательный пример как нельзя пользоваться logo
Визуализация на бумаге
Визуализация на одежде
Визуализация на сувенирке
Визуализация паттерна
число страниц 20, так же в зависимости от запроса число страниц может меняться.
Нужно для заказа:
Разработка брендбука начинается с разработки логотипа.
Основные вопросы задаются по дизайну лого. Вся последующая информация запрашивается уже по ходу работы.
1. Название Вашей компании
2. Деятельность
3. Слоган (если есть)
4. Цветовая гамма - предпочтения по цветам
5. Предпочтения по шрифтам
6. Примеры логотипов, которые нравятся и НЕ нравятся
7. Где будет размещаться Ваш логотип?
8. В какие сроки необходимо уложиться?
9. Любая дополнительная информация только приветствуется