Разработка логотипа и фирменного стиля для COFFEE MYSTERY

COFFEE MYSTERY- компания,изготавливающая прохладительные кофейные напитки для здоровья, и они здесь, чтобы предложить полезные и самое главное вкусные витаминные напитки!

COFFEE MYSTERY создает самые лучшие напитки в бутылках и банках, которые являются веганскими, не содержат сахара и глютена и заставят ваше тело сиять!