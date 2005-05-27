Ребрендинг кафе Люблины

Цели ребрендинга

- Преобразование кафе "ЛюБлины" в семейное кафе, ориентированное на создание теплой, домашней атмосферы.

- Разработка нового имиджа, который будет привлекать семьи с детьми и подчеркивать традиции домашней кухни.

Обоснование логотипа

1. Символ домашнего уюта:

Бабушка ассоциируется с теплом, заботой и домашней атмосферой. Такой логотип создаёт ощущение уюта, что важно для семейного кафе. Выбор теплой цветовой гаммы подчеркивает атмосферу комфорта и покоя.



2. Традиции и рецепты:

Бабушка олицетворяет кулинарные традиции и домашние рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Это подчеркивает концепцию заведения



3. Эмоциональная связь:

Использование образа бабушки вызывает положительные эмоции и ностальгию у клиентов. Это также способствует привлечению семейных посетителей, стремящихся провести время с близкими.