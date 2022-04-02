Ребрендинг компании "Экостар"

Вместе с заказчиком сделали ребрендинг в компании ООО Экостар. Компания предоставляет услуги по Охране труда по всей России. В процессе работы сделали редизайн логотипа, разработали актуальный фирменный стиль, перезапустили всю полиграфическую продукцию: визитки, брошюры, баннеры и т.д.

Также сделали редизайн корпоративного сайта компании: старый сайт - lab-ecostar.ru, новый сайт - sales.lab-ecostar.ru. Ключевым преимуществом, по словам заказчика, является команда, благодаря чему мы сделали акцент на сайте в виде развернутой информации о сотрудниках. Повысили качество лидов при внедрении новых форм заявок, а также сделали персонализацию заявок для каждого менеджера в компании. Весь процесс ребрендинга занял 6 месяцев.