Ребрендинг Московского транспорта

Московский транспорт. Ребрендинг.

Задача:

Проведя отдых в Москве, я был приятно удивлён удобством передвижения по городу и системой общественного транспорта. Поймав вдохновение, я решил создать свою версию единой транспортной системы столицы России.

Решение:

Изобретать велосипед я не стал, напротив, взял за основу нынешний дизайн и работал с его элементами, перерабатывая их под свой стиль. В итоге, основной логотип имеет шрифтовую и знаковую часть, вторая представлена двумя полукольцами, которые являются отсылкой к метро и схеме устройства города Москва, а также схематичным изображением дороги. Полукольца также стали и фирменным элементом дизайна.