Визуальное оформление drink-меню для заведения

Пример дизайна меню для раздела напитков в кафе или баре.

Лёгкая акварельная стилистика, яркие изображения и современный шрифт делают меню привлекательным и понятным для клиентов.

Каждому напитку сопоставлен свой цветовой акцент, что повышает визуальную читаемость и помогает быстро ориентироваться.

Работа отлично подходит для печати (флаеры, плакаты) и цифрового размещения (Instagram, экраны меню, сайты).

Выполнено в Canva / Adobe Express. По запросу возможна адаптация под фирменные цвета, цены, состав и стиль вашего бренда.💕💕