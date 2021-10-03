ZEMLYAK - мобильное приложение для аграриев. Здесь сделано многое. Начиная от логотипа и заканчивая лентой в instagram. Приложение для аграриев, которое хочет перевернуть отношения фермера и поставщика. Сделать все покупки, встречи, агротуры в одном приложении. Выйдет ли у ребят? Посмотрим. А вы можете оценить дизайн фирменного стиля для ZEMLYAK!