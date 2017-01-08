Аэросъемка с помощью дрона: фото, видео, панорамы

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7 лет назад
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Выполняем весь спектр услуг по аэросъемке достопримечательностей, обьектов, территорий, строений с помощью дрона (квадрокоптера). Выполняем ортопанорамы поверхностей, сферические панорамы, художественную аэровидеосъемку мероприятий, концертов, соревнований, пост-продакшен и монтаж.  Демократичные цены, работаем по всей западной Украине.