Бриллианты и изумруды. Diamond Jewelry

http://www.alba-longa.com

"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Гарнитур "Роскошный". Кольцо, серьги и подвеска с бриллиантами и изумрудами. Композиция навеяна работами голландского художника Питера Мондриана - Piet Mondrian)