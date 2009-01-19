Бриллианты и изумруды. Diamond Jewelry
Фотосъемка
Добавлена1547 просмотров
15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Гарнитур "Роскошный". Кольцо, серьги и подвеска с бриллиантами и изумрудами. Композиция навеяна работами голландского художника Питера Мондриана - Piet Mondrian)