Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные Jewelry

Фотосъемка
Добавлена
15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Комплект "Белые ночи" Золото 750. Вставки - бриллианты Кр57: в

кольце 4.44ct, 3/3; в серьгах 3.01ct, 1/1 и 3.06ct, 3/1.