Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные Jewelry
Фотосъемка
Добавлена1274 просмотра
15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Кольца "Полёт наяву" с бриллиантом Кр57-5.03ct и "Взлет в будущее" с бриллиантом Г52-4.0ct.