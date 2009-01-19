Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные Jewelry

Фотосъемка
Добавлена
15 лет назад
1422 просмотра
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Гарнитур "Роскошный". Кольцо, серьги и подвеска с бриллиантами и изумрудами.

http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/2.jpg