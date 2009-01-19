Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные Jewelry
Фотосъемка
Добавлена1397 просмотров
15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru).
Кольцо "Славянка". Бриллиант огранки Изумруд И57-6.14ct, 4/4.
Кольцо "Страсть". Бриллиант огранки Радиант Ра57 НТО-7.5ct, фантазийный яркий жёлтый 3.
Кольцо "Радость жизни". Бриллиант огранки Радиант Ра61 НТО-7.44ct, фантазийный интенсивно-жёлтый 6.