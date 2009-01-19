Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные цветные
Фотосъемка
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15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE". Гарнитур "Чувственность" Золото 750.
Колье - 84 бриллианта огранки Сердце Се-57 общей массой 38.35ct
Подвеска - 1 Бр Се-65 НТО, 7.53ct, Ф.Инт-Желт/5 А.
Кольцо - 1 Бр Се-48 НТО, 11.08ct, 8-5/6 А.
Серьги - 1 Бр Се-53 НТО, 5.52ct, 8-5/5 А. 1 Бр Се-53, 5.01ct, 1/5 А.