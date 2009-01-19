Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные цветные

http://albalonga.photosight.ru

"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). "Мечта ювелира" или "О кратности и каратности". Бриллианты желтые, огранки Кр57-22.58 ct и радиант Ра57-15.08 ct. Ювелирная 10-кратная лупа введена в композицию отчасти потому, что любой ювелир в мире знает её размер.

http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/6.jpg