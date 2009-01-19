Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные цветные
Фотосъемка
Добавлена1293 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.free-lancers.net/users/6x9-PS/
"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). "Мечта ювелира" или "О кратности и каратности". Бриллианты желтые, огранки Кр57-22.58 ct и радиант Ра57-15.08 ct. Ювелирная 10-кратная лупа введена в композицию отчасти потому, что любой ювелир в мире знает её размер.
http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/7.jpg