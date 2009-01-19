Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные цветные
Фотосъемка
Добавлена1450 просмотров
15 лет назад
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Рекламный модуль.
Из знаменитого алмаза "Талисман любви" 167 каратов изготовили 2 бриллианта:
Бриллиант огранки радиант Ра-57 НТО 45.57ct, Фантазийный Глубокий Жёлтый/7А Б-00355.
Бриллиант огранки радиант Ра-57 НТО 32.37ct, Фантазийный Глубокий Жёлтый/8А Б-00436.
http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/5.jpg