Бриллианты крупные уникальные эксклюзивные цветные

Фотосъемка
Добавлена
15 лет назад
1450 просмотров
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Рекламный модуль.

Из знаменитого алмаза "Талисман любви" 167 каратов изготовили 2 бриллианта:

Бриллиант огранки радиант Ра-57 НТО 45.57ct, Фантазийный Глубокий Жёлтый/7А Б-00355.

Бриллиант огранки радиант Ра-57 НТО 32.37ct, Фантазийный Глубокий Жёлтый/8А Б-00436.

http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/5.jpg