Фото ретушь

Фотосъемка
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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  • больше 6 лет в профессии фотограф

  • 2 года в профессии ретушер

  • срок исполнения заказа 1-3 дня

  • работа на профессиональном оборудовании

  • программы в которых работаю Adobe Photoshop Adobe Ligthroom Adobe Illustrator Adobe InDesign

    Резюме
    https://drive.google.com/file/d/1dCoDoshPOGEUjg_9AvdQg8RQwM6cdrIx/view?usp=sharing