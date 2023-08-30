Фото ретушь
Фотосъемка
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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больше 6 лет в профессии фотограф
2 года в профессии ретушер
срок исполнения заказа 1-3 дня
работа на профессиональном оборудовании
программы в которых работаю Adobe Photoshop Adobe Ligthroom Adobe Illustrator Adobe InDesign
Резюме
https://drive.google.com/file/d/1dCoDoshPOGEUjg_9AvdQg8RQwM6cdrIx/view?usp=sharing