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Добавлена
4 года назад
79 просмотров
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Фотографирую
Обрабатываю фотографии
Ретуширую
Создаю визуально гармоничные ленты
Обучаю фотографии
Создаю пресеты
1535x2160
1 МБ
2560x1707
925 КБ
1440x2160
1 МБ
2048x1365
800 КБ
2393x3588
7 МБ
Диана Ликунова
likunova_diana
Была
4 года назад
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