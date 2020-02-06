Фотограф

Добавлена
4 года назад
79 просмотров
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  • Фотографирую
  • Обрабатываю фотографии
  • Ретуширую
  • Создаю визуально гармоничные ленты
  • Обучаю фотографии
  • Создаю пресеты 