Я Начинающая фотомодель , с опытом работы от 5 месяцев , готова работать как по бартеру для пополнения портфолио , так и за оплату моей работы . Я очень ответственно подхожу к съёмкам , амбициозная , во мне присутствуют такие качества , как доброта и открытость .