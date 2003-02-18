Фотомодель
Фотосъемка
Добавлена3 просмотра
3 месяца назад
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Я Начинающая фотомодель , с опытом работы от 5 месяцев , готова работать как по бартеру для пополнения портфолио , так и за оплату моей работы . Я очень ответственно подхожу к съёмкам , амбициозная , во мне присутствуют такие качества , как доброта и открытость .