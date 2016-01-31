Фотосъемка новорожденных

Особенности и условия съемки малышей:

Планировать фотосессию и согласовывать все моменты с фотографом желательно еще во время беременности, съемка бронируется по ПДР (предполагаемая дата родов)

Деток рекомендуется фотографировать в первые 14 дней. В эти дни они сладко спят, проблемы с животиками не беспокоят, поэтому съемка станет комфортной для всех. К тому же это время очень ценно и трогательно – маленькие пальчики, крохотные ножки, пушок на лобике и даже пока еще морщинистая кожа… Поверьте, малыши так быстро меняются и растут!

Съемка проводиться у вас дома – главное обеспечить пространство напротив окна. Реквизит я привожу. В темное время используется студийный мягкий свет (вспышки при съемке деток я не использую)

Длительность – от 2-х до 4 часов – мы придерживаемся режима малыша и его настроения

Весь реквизит кварцуется (бактерицидной лампой, убивает 90% бактерий и вирусов).

Я работаю в сменной одежде ( в маске по желанию родителей)Вы получаете:

— 60 фотографий — подготовленные к печати и размещения в интернете

— 15 фото с ретушью и авторской обработкой

— 5 напечатанных фото размером 15х21

— DVD диск c фото и видео слайд-шоу в индивидуальной упаковке

— Скидка 20% на фотосессию в течении года для вас или ваших друзей

Время обработки фото – 45 дней.