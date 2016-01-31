Фотосъемка новорожденных

Добавлена
8 лет назад
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Особенности и условия съемки малышей:

  • Планировать фотосессию и согласовывать все моменты с фотографом желательно еще во время беременности, съемка бронируется по ПДР (предполагаемая дата родов)
  • Деток рекомендуется фотографировать в первые  14 дней. В эти дни они сладко спят, проблемы с животиками не беспокоят, поэтому съемка станет комфортной для всех. К тому же это время очень ценно и трогательно – маленькие пальчики, крохотные ножки, пушок на лобике и даже пока еще морщинистая кожа… Поверьте, малыши так быстро меняются и растут!
  • Съемка  проводиться у вас дома – главное обеспечить пространство напротив окна.

    Реквизит я привожу. В темное время используется студийный мягкий свет (вспышки при съемке деток я не использую)

  • Длительность – от 2-х до 4 часов – мы придерживаемся режима малыша и его настроения

    • Весь реквизит кварцуется (бактерицидной лампой, убивает 90% бактерий и вирусов).

    Я работаю в сменной одежде ( в маске по желанию родителей)Вы получаете:

    — 60  фотографий — подготовленные к печати и размещения в интернете

    — 15 фото с ретушью и авторской обработкой

    — 5 напечатанных фото размером 15х21

    — DVD  диск c фото и видео слайд-шоу в индивидуальной упаковке

    — Скидка 20% на фотосессию  в течении года для вас или ваших друзей

    Время обработки фото – 45 дней.