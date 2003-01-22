Фотосесія
Фотосъемка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Привіт Хочеш гарні фото? Тоді тобі до мене, я - Олександра, фотограф Шукаю модель для створення неперевершених зображень, які прикрасять моє та Ваше портфоліо. Скільки? 1 год - 400 грн Деталі фотосесії, такі як локація, стиль, а також будь-які ваші власні ідеї або бажання щодо зйомки готова втілити в реальність