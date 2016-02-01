Фотосъёмка обуви для интернет-магазина

Качественная съёмка обуви для интернет магазинов/печатной продукции.

Особенности:

-Цветовое соответствие оригиналу. Цвет калибруется в соответствии с оригинальным изделием.

-Широкий светотеневой охват изображения: Изделие на фото хорошо просматривается как в глубоких тенях, так и в области светов. Никаких потерь деталей.

-Тщательное ручное вырезание на однотонный фон.

-Стабильная повторяемость результата. Например, если заказчик захочет повторить досъёмку материала через год, то освещение и стиль обработки будет подобран в соответствии. Съёмка будет в том же самом фирменном стиле.

-Точное соблюдение ракурса/угла/наклона съёмки.

-Устранение морщин/складом/пылинок/сгибов ещё во время съёмки.

-Глубокая ретушь после съёмки. Выравнивание объёма/оттенка/теней.

-Встраивание цветового профиля sRGB для гарантированно одинакового воспроизведения изображения на разных устройствах.

-Оптимизация для WEB/печати.

Вы думаете это всё?.. Технологических деталей больше, но а есть ещё и профессиональные секреты...