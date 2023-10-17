Фотозйомка/Обробка фотографій
Фотосъемка
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2 месяца назад
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Вітаю, мене звати Діана!
Я фотограф, знімаю протягом 5 років.
Завжди прагну відобразити щирі емоції та справжні почуття. Створюю акцент на важливих деталях, цікавих моментах та сильних сторонах.
Фотосесії:
- індивідуальні
- творчі
- сімейні
- весілля
- хрестини
- комерційні
Вартість
Вартість всіх послуг є оптимальним співвідношенням ціни та якості. Тарифи формуються з урахуванням максимальних потреб замовника.
Якість
Усі фотографії проходять кілька етапів обробки, перш ніж потрапляють до рук клієнтів: відбір, кадрування, корекція кольору та ретуш.