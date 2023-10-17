Фотозйомка/Обробка фотографій

Вітаю, мене звати Діана!

Я фотограф, знімаю протягом 5 років.

Завжди прагну відобразити щирі емоції та справжні почуття. Створюю акцент на важливих деталях, цікавих моментах та сильних сторонах.

Фотосесії:

- індивідуальні

- творчі

- сімейні

- весілля

- хрестини

- комерційні

Вартість

Вартість всіх послуг є оптимальним співвідношенням ціни та якості. Тарифи формуються з урахуванням максимальних потреб замовника.

Якість

Усі фотографії проходять кілька етапів обробки, перш ніж потрапляють до рук клієнтів: відбір, кадрування, корекція кольору та ретуш.