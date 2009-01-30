Jewelry Photography. Diamond Jewelry. Royal Gems
Фотосъемка
Добавлена1367 просмотров
15 лет назад
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Автор изделия Елена Ваевская - "Why not Sky". Кольцо "Лягушки".
На сколько сложна была эта съёмка, сможет понять только тот, кто снимал изделия похожей формы и конструкции. А уж про съёмку кабошонов искушённым людям можно и не говорить... Условия техзадания были однозначными и без вариантов - только на чёрном и с отражением. То, что вы видите, это максимум, чего нам удалось добиться в этот раз за отведённое время.