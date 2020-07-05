Lookbook фотоссесии AS

Лукбу́к (англ. lookbook) – серия фотографий, представляющих оригинальные образы, созданные из дизайнерской одежды и аксессуаров одного или нескольких брендов. Образы демонстрируются преимущественно на моделях, однако иногда они могут быть представлены только одеждой и аксессуарами. Лукбук должен быть выполнен в едином стиле.

Фотограф: Анастасия Белякова

Сфотографирую красиво, продемонстрировав в фото каждую деталь одежды, будь-то красивый бант, ремешок, волан на рукаве, в самом выгодном свете будет выглядеть Ваша модель одежды для каталога, отправки на конкурсы и т. д. Пишите мне на почту: [email protected], также можете посмотреть полностью моё портфолио в моей группе вк: https://vk.com/astybel_photographer