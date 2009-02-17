Модные итальянские ювелирные изделия

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Компания "ЮВЕРОС". Ювелирные изделия с полудрагами. Съёмка для рекламного плаката и сайта.

Проект с кодовым внутренним названием "Дездемона". Реально - самая сложная задача, из тех, что приходилось решать за многие годы практики ювелирной съёмки – настоящий вызов интеллекту. Нам была доставлена кучка пакетиков с изделиями. Тех. задание сформулировано примерно так: "В кадре, закомпонованном в квадрат, на чёрном фоне должны быть показаны все выданные изделия, и ни одно из них не должно резаться границами кадра (на вылет). Должны быть видны все камни. Цепи должны быть расположены так, чтобы было понятно, что это разные изделия, и чтобы был понятен их размер. Желательно, чтобы композиция не была кучной или плоской, а достаточно пространственно-воздушной. Изделия не должны выглядеть по каталожному обыденно." Вот так... Нам НЕ удалось найти место только для двух серёжек с камеями. И пришлось "зарезать", завуалировав это под уход в тень, один из кончиков одной из цепочек. Мы не стали жёстко компоновать в квадрат сами изделия, оставив композицию вертикальной для более универсального использования этого снимка в дальнейшем (например для рекламного модуля на журнальной полосе). Но насколько же была непослушной и шаткой вся эта конструкция, до которой мы додумались и которую сваяли только через 2-3 дня безуспешных поисков и экспериментов в других направлениях... Не пересказать! Дебаты здесь - http://www.photosight.ru/photos/3075960/