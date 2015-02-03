Независимый фотограф

Имею большой опыт работы по направлениям: - Автомобильная фотография - Рекламные фотография - Предметная фотография (натюрморт) - Имиджевая и брендовая фотография - Создание корпоративных календарей - Художественный портрет - Пейзажная фотография. - Интерьерная фотография. - Свадебная фотографияНебольшую часть портфолио, Вы можете увидеть ниже: