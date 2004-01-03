ОПЫТНЫЙ ФОТОГРАФ В МОСКВЕ

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Я являюсь посредником Марины, она фотограф из Москвы, а так же обрабатывает фото для Инстаграмма.
УСЛУГИ
* Индивидуальная съёмка:
* 1-1,5 часа работы
* Помощь в подборе образа и локации
* 15 кадров в обработке
* Готовые фото через 3-5 дней
* Все исходники
* Цена: 2000 р
* Экспресс съёмка:
* 40 минут работы
* 15 кадров в обработке
* Готовые фото через 3-4 дней
* Все исходники
* Цена: 1700 р
* Пакет для Инстаграмма:
* Проработка визуальной концепции Инстаграмма и составление макета ленты
* Подбор локаций, образов и стиля
* 2-3 часа работы
* Воплощение 4-5 образов
* Подготовка 35 кадров
* Готовые фото через 3-5 дней
* Цена: 3000 р
* Аренда фотостудии обговаривается отдельно!
* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма:
* Готовые фото через 1-2 дня
* Цена: 800 р
* Обработка фото для Инстаграмма:
* 10 фото 600 р
* 15 фото 800 р
* 20 и более фото обговаривается отдельно
* Срок обработки 10 фото 1 час