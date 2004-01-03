ОПЫТНЫЙ ФОТОГРАФ В МОСКВЕ

Добавлена
4 года назад
78 просмотров
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Я являюсь посредником Марины, она фотограф из Москвы, а так же обрабатывает фото для Инстаграмма.

УСЛУГИ

* Индивидуальная съёмка:

   * 1-1,5 часа работы 

   * Помощь в подборе образа и локации

   * 15 кадров в обработке

   * Готовые фото через 3-5 дней

   * Все исходники

   * Цена: 2000 р

* Экспресс съёмка:

   * 40 минут работы

   * 15 кадров в обработке 

   * Готовые фото через 3-4 дней

   * Все исходники 

   * Цена: 1700 р

* Пакет для Инстаграмма:

   * Проработка визуальной концепции Инстаграмма и составление макета ленты

   * Подбор локаций, образов и стиля

   * 2-3 часа работы

   * Воплощение 4-5 образов

   * Подготовка 35 кадров

   * Готовые фото через 3-5 дней

   * Цена: 3000 р

* Аренда фотостудии обговаривается отдельно!

* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма:

   * Готовые фото через 1-2 дня

   * Цена: 800 р

* Обработка фото для Инстаграмма:

   * 10 фото 600 р

   * 15 фото 800 р

   * 20 и более фото обговаривается отдельно 

   * Срок обработки 10 фото 1 час