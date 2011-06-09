Рекламная фотосъемка посуды, фарфоровый чайник
Фотосъемка
Добавлена184 просмотра
13 лет назад
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Одна из проблем в фотосъёмке светлой посуды для каталога или сайта заключается в том, что фон в большинстве случаев белый. Здесь необходимо показать объём и фактуру предмета, так, чтобы он не сливался с фоном и не терялся.