Рекламная фотосъемка посуды, фарфоровый чайник

http://smorovoz.ru/predmetnaja-fotosemka/serviznyi-chainik.html

Одна из проблем в фотосъёмке светлой посуды для каталога или сайта заключается в том, что фон в большинстве случаев белый. Здесь необходимо показать объём и фактуру предмета, так, чтобы он не сливался с фоном и не терялся.