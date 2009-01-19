Рекламная фотосъемка ювелирки и драгоценных камней

http://www.free-lancers.net/users/6x9-PS/

Рекламная фотосъемка ювелирных изделий и драгоценных камней любой сложности и на любой формат публикации. Страшно вспомнить, что в 2001-2006 гг всю рекламную съёмку делал на листовые слайды с помощью этого монстра TOYO VIEW 45GX и одной единственной вспышки HENSEL Contra E-1000 с единственным же круглым горшком, софтов не было (см. http://www.jt.ru). Эта привычка так укоренилась, что и поныне, чаще всего, снимаю при помощи света только одной вспышки.