Рекламная съемка посуды, кастрюля
Фотосъемка
Добавлена160 просмотров
13 лет назад
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Рекламная съёмка кастрюли для каталога интернет магазина. Основная проблема в работе с подобными предметами, имеющими отражающую поверхность – это паразитные блики и отражение фотографа с оборудованием, либо черно пятна по центру. Использование специальной световой схемы и оборудования позволяет избежать проблем и добиться качественного снимка.