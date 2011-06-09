Рекламная съемка посуды, кастрюля

http://smorovoz.ru/predmetnaja-fotosemka/posuda-silampos.html

Рекламная съёмка кастрюли для каталога интернет магазина. Основная проблема в работе с подобными предметами, имеющими отражающую поверхность – это паразитные блики и отражение фотографа с оборудованием, либо черно пятна по центру. Использование специальной световой схемы и оборудования позволяет избежать проблем и добиться качественного снимка.