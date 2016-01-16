Сайт-визитка для американской студии, которая предоставляет услуги по съемке рекламных роликов, профессиональному фотографированию и обработке видео. Основная задача сайта - создать присутствие компании в интернете, а так же ознакомить посетителей сайта с деятельностью компании, предоставляемыми услугами и работами.

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