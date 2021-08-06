Студийная съемка

Творческая фотосъемка в студии:

Тоже надоели пресные фотографии в ленте? Подари себе творческую фотосессию со мной, чтобы навсегда запомнить это лето

Снимаю на sony a7iii, полнокадровую матрицу, снимки невероятного качества

Разрабатываю визуальный под вашу ленту перед съемкой

Вместе подбираем образ и локацию

От 50 фотографий в цветокоррекции и 5 профессиональных ретуши.

Что пишут мои клиенты:

"каааайф очень круто) мне все нравится)"