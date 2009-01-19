Уникальные цветные бриллианты ALEXANDER'S HOUSE

http://alexandershouse.ru

"ALEXANDER'S HOUSE" . Рекламная полоса.

Нами, студией "Альба-Лонга", Выполнен следующий комплекс работ для заказчика, Ювелирного Дома "ALEXANDER'S HOUSE": создание логотипа и фирменного стиля; идея (концепция), слоган, макетирование, съёмка, дизайн и вёрстка публикации, а так же – создание сайта (http://alexandershouse.ru) с ноля.