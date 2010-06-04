Ювелирные изделия из золота с эмалью и бриллиантам

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Съёмка для презентационного альбома Ювелирного Дома ARNE.

Мы предполагаем, что так эта композиция должна выглядеть в печати на формате 20х20 см или 17х17 см. Заказчик просил на сером фоне, чтобы было видно работу по эмали, бриллианты, резьбу на шинке и конструкцию внутренней части изделий (не слабый набор пожеланий... :)) ). К тому же из 2-х представленных изделий у зрителя должно было сложиться понимание того, что это не единственное и уникальное изделие, а серия с разнообразным цветовым диапазоном решений в одинаковой стилистике. С помощью 3-х изделий это было бы ещё проще показать, но... данность такова, какой вы её видите. Если у кого-то есть соображения, как это можно было бы показать ещё лучше, мы искренне рады будем внимать. Если кто-то сможет легко выполнить то же самое от начала и до конца - милости просим к нам в коллектив (если есть желание), а то мы сами уже "зашиваемся" :)) ) Пишите мне на почту, если есть умение, возможность и желание поучаствовать в съёмке или обработке (только очно - в Москве).